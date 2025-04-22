Мосбиржа приостановила торги

Что стало причиной приостановки торгов на срочном рынке 22 апреля 2025 года, пока неизвестно. О возобновлении торгов биржа сообщит дополнительно.

22.04.2025 в 13:51 мск Московская биржа приостановила торги на срочном рынке. О причинах пока что не сообщается.

«Торги на срочном рынке приостановлены. О времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно», — сказано на сайте торговой площадки.

В ноябре 2024 года Мосбиржа также приостанавливала торги на срочном рынке. Тогда причиной стала программная ошибка, из-за которой серверы оказались недоступны.

Эксклюзивные материалы, актуальные комментарии и ответы экспертов в Telegram-канале Клерк.Премиум.