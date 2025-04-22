На срочном рынке Мосбиржи возобновили торги

Мосбиржа восстановила торги на срочном рынке 22 апреля 2025 года в 14:20 мск. Работа была приостановлена с 13:48 для устранения конфигурационной ошибки на сетевом оборудовании.

«После устранения ошибки было принято решение о возобновлении торгов с 14:20 с учетом необходимого по регуляторным требованиям предоставления 15 минут для снятия ранее выставленных заявок», — сказано на сайте торговой площадки.

Торги в штатном режиме проводятся и на остальных рынках Московской биржи: фондовом, денежном, валютном и рынке драгоценных металлов.

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