Россия готовится к взаимной отмене виз с Иорданией

Сенатор Вячеслав Тимченко обсудил с Послом Иордании Халедом Шавабкой расширение двустороннего сотрудничества и возможностей для развития межпарламентских контактов.

Тимченко подчеркнул привилегированный характер российско-иорданского сотрудничества.

«Позитивным моментом является возобновление с октября 2024 г. авиакомпанией “Роял Джорданиан” регулярных пассажирских перевозок по маршруту Амман – Москва — Амман, которые были приостановлены из‑за пандемии. Дальнейшему увеличению туристических обменов между Россией и Иорданией поможет практически готовое к подписанию межправительственное соглашение о взаимной отмене визовых требований. Рассчитываем на его заключение в ближайшее время», — сказал Вячеслав Тимченко.

«Мы настроены на углубление разнопланового практического сотрудничества», — добавил сенатор. Он отметил рост показателей взаимной торговли. По его мнению, эта тенденция может быть усилена возобновлением работы межправительственной Российско-Иорданской комиссии по развитию торгово-экономического и научно-технического сотрудничества.

Были затронуты вопросы развития взаимного туризма, сотрудничества в сельскохозяйственном экспорте и др.

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