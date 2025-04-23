С 28 апреля 2025 ФНС вводит новый формат пояснений к декларации НДС

Федеральная налоговая служба обновила формы приложений к требованию пояснений по НДС-декларации, а также разработала рекомендуемый формат представления пояснений.

ФНС обновила формы приложений к требованию налоговиков о представлении пояснений, которое присылают, если камеральная проверка выявила ошибки и противоречия в декларации по НДС. Изменения утверждены письмом ФНС от 02.04.2025 N ЕА-4-5/3520@.

Заменили приложения № 2.1 - 2.9 и приложение 2.10, приведенные в абзаце девятом п. 2.7 Рекомендаций по проведению камеральных налоговых проверок из письма ФНС от 16.07.2013 № АС-4-2/12705.

Также налоговики разработали рекомендуемый формат представления пояснений к НДС-декларации. Он будет применяться до внесения изменений в приказ ФНС от 16.12.2016 N ММВ-7-15/682@, которым изначально закреплен формат пояснений к отчетности по НДС.

Изменения в требование и новый формат вступят в силу с 28 апреля 2025 года.

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