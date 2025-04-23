❗Самое важное для бухгалтера каждый день — в подписке Клерк.Премиум

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Законы меняются постоянно. Тот, кто не успевает изучить и внедрить в работу новые правила, совершает ошибки, которые приводят к неприятным последствиям: пересдаче отчетности, проверкам, налоговым доначислениям, штрафам.

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