❗Самое важное для бухгалтера каждый день — в подписке Клерк.Премиум

Законы меняются постоянно. Тот, кто не успевает изучить и внедрить в работу новые правила, совершает ошибки, которые приводят к неприятным последствиям: пересдаче отчетности, проверкам, налоговым доначислениям, штрафам.
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