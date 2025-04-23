ФНС: налоговая не обязана выдавать копию ранее сданной отчетности

Иногда налогоплательщики теряют первоначально сданную налоговую отчетность, а потом возникает необходимость поправить данные и сдать уточненку.

У ФНС поинтересовались, как получить копию ранее представленной декларации (за 2023 год), если свой экземпляр потерян. В ИФНС в выдаче отказывают, а нужно сдать уточненную.

Специалисты ФНС в телеграм-чате ведомства разъяснили, что в действующем законодательстве нет нормы, в соответствии с которой налоговые органы обязаны предоставлять копии ранее сданной налогоплательщиком отчетности.

Поэтому придется или очень хорошо попросить налоговиков, или по сути заново формировать первичный отчет, чтобы на его основе сделать уточненную декларацию.

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