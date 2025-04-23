Заявление о закрытии ИП может подать только сам ИП

За без вести пропавшего индивидуального предпринимателя не вправе подать заявление о закрытии ИП даже близкие родственники.

Специалисты ФНС пояснили, что заявление в связи с прекращением деятельности в качестве индивидуального предпринимателя может представить только сам индивидуальный предприниматель.

В случае смерти физлица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, его государственная регистрация в качестве ИП утрачивает силу с момента его смерти на основании сведений о госрегистрации смерти. Они должны поступить из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния.

То есть нужно ждать обновления записи в реестр ЗАГС.

А вопрос был о том, что ИП сам ушел на СВО (без мобилизации). Пришли документы сестре, что он без вести пропавший. Она хочет списать долги по налогам, если они есть. В итоге ей придется ждать записи в реестре ЗАГС о признании погибшим. До этого момента подача ею заявления не поможет. И налоговая сама не вправе закрыть ИП.

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