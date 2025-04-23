⚡️ Итоги дня: курорт в Крыму будет заселять гостей по биометрии, в РФ начали производить грузинский лимонад, а за медленные поездки на самокате можно получить кешбэк

Интернет в поездах между Москвой и Петербургом стал бесперебойным.

Роспотребнадзор обнаружил на маркетплейсах крем La Roche-Posay с канцерогеном. Образец продукта, который был закуплен на Wildberries, не соответствует требованиям техрегламента Таможенного союза о безопасности косметики и содержит в составе бензол.

Россияне в среднем оценивают свою финансовую грамотность на 3,43 балла. Для сравнения, в 2010 году этот показатель составлял 2,91 балла. Рост новостного потока об экономике и финансах может создавать иллюзию понимания, не подкрепленную объективными знаниями.

В марте 2025 года количество выданных льготных ипотечных кредитов в России сократилось на 44% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, а их объем упал на 41%.

«Читай-город – Буквоед» начнет продавать книги на Wildberries с самовывозом из магазинов. Заказ собирает ретейлер в течение часа, затем клиент, оплативший товар на платформе, забирает его на кассе в магазине.

В первом квартале 2025 года россияне купили 20 млн упаковок антигистаминных препаратов, что на 2,4% меньше, чем годом ранее. Это связывают с аномальной погодой: из-за резких скачков температуры пациенты с аллергией не всегда понимают, когда нужно принимать лекарства.

Курорт «Мрия» в Крыму первым в РФ внедрил заселение по биометрии. Это поможет туристам сэкономить время, поскольку сотрудникам отеля не потребуется сканировать документы и заполнять все данные вручную.

В России начали производить грузинский лимонад «Натахтари». Делать его будут на заводе пивоваренной компании AB InBev Efes.