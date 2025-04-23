🙅 Недобросовестных продавцов хотят навсегда отстранить от работы на маркетплейсах

Продавцов, которые позволяют себе торговать опасным фальсификатом на маркетплейсах, призвали навсегда отстранить от этого бизнеса.

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов предложил навсегда отстранить от торговли на цифровых площадках тех селлеров, которые продают нелегальную или фальсифицированную продукцию.

«Считаю, что таких продавцов нужно навсегда отстранять от возможности продавать на цифровых площадках после официально установленного факта реализации продукции в обход законодательства», — сказал Леонов.

Также он призвал усилить проверки товаров на предмет фальсификата, а маркетплейсы будут обязаны снять такой товар с продажи и удалить его карточку.

Недавно стало известно, что Роспотребнадзор обнаружил бензол в креме La Roche-Posay, который заказали на маркетплейсе Wildberries. В пресс-службе компании заявили, что уже сняли с продажи опасный товар.

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