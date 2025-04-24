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Ведение бизнеса

Минпромторг собирается увеличить срок действия статуса российской продукции

Сейчас статус российской промышленной продукции действует три года. Нагрузку на бизнес хотят снизить еще больше.

Срок действия статуса промышленной продукции, включенной в реестр в качестве российской, планируют продлить с трех до пяти лет. Об этом заявил первый замминистра промышленности и торговли Василий Осьмаков.

«Мы, действительно, и работали, и работаем по упрощению всех процедур, связанных с попаданием в реестр российской продукции... Я напомню, что это были сначала годовые выписки, сейчас это не выписки, а реестровая запись, не годовая, а трехлетняя. И сейчас мы готовим изменения в нормативку, чтобы это попадание в реестр было пятилетним», — отметил замминистра.

Процедура подтверждения продукции для реестра емкая с точки зрения ресурсов и финансов, но благодаря продлению сроков нагрузка на бизнес снизится. А понимать, что производит предприятие, поможет внедрение форматов онлайн-отчетности и онлайн-контроля, добавил Осьмаков.

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