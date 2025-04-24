Минпромторг собирается увеличить срок действия статуса российской продукции

Сейчас статус российской промышленной продукции действует три года. Нагрузку на бизнес хотят снизить еще больше.

Срок действия статуса промышленной продукции, включенной в реестр в качестве российской, планируют продлить с трех до пяти лет. Об этом заявил первый замминистра промышленности и торговли Василий Осьмаков.

«Мы, действительно, и работали, и работаем по упрощению всех процедур, связанных с попаданием в реестр российской продукции... Я напомню, что это были сначала годовые выписки, сейчас это не выписки, а реестровая запись, не годовая, а трехлетняя. И сейчас мы готовим изменения в нормативку, чтобы это попадание в реестр было пятилетним», — отметил замминистра.

Процедура подтверждения продукции для реестра емкая с точки зрения ресурсов и финансов, но благодаря продлению сроков нагрузка на бизнес снизится. А понимать, что производит предприятие, поможет внедрение форматов онлайн-отчетности и онлайн-контроля, добавил Осьмаков.

Эксклюзивные материалы, актуальные комментарии и ответы экспертов в Telegram-канале Клерк.Премиум.