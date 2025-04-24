Минфин и ЦБ откроют криптобиржу для суперквалифицированных инвесторов

Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что задача Минфина — оставаться в авангарде развития современных цифровых технологий.

Это касается оборота криптовалюты, международных расчетов в цифровых финансовых активах, токенизации активов реального сектора, использования цифрового рубля и искусственного интеллекта в бюджетном процессе.

«Совместно с Центральным банком запустим криптобиржу для суперквалифицированных инвесторов – произойдет легализация криптоактивов, вывод из тени операции в крипте. Токенизация позволит упростить привлечение новых инвестиций. Цифровой рубль займет свое место в денежном обращении», — заявил Силуанов.

Ранее мы приводили слова Силуанова, что налоговая система стала более справедливой.

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