Силуанов: налоговая система стала более справедливой

23 апреля 2025 года состоялось заседание коллегии, посвященной итогам работы Минфина за 2024 год и постановке задач на перспективу.

Говоря о налоговой политике, глава Минфина Антон Силуанов заявил, что налоговая система стала более справедливой.

«… изменилась рента налогообложения, увеличилась прогрессивность. Налоговая система стала более удобной с точки зрения оплаты налогов и сборов. И все это делается просто в несколько кликов», — сказал он.

Он добавил, что в силу принятых в 2024 году налоговых изменений эти новации преследовали не столько фискальные цели, сколько запрос общества к справедливости.

Сейчас в структуре доходов бюджетной системы превалируют налоги на зарплаты – страховые взносы и НДФЛ, 32% в общем объеме доходов. Налоги на потребление – это НДС, акцизы, импортные пошлины, утильсбор – 28%. Налоги на капитал – налог на прибыль, спецрежимы – 16%. И природная рента – около 16%.

Ранее мы сообщали, что Минфин обещает не менять базовые условия налоговой политики до 2030 года.

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