📅 В мае 2025 будет всего 18 рабочих дней и ни одного сокращенного

Каждый бухгалтер и кадровик должен знать, как работаем и отдыхаем в мае 2025 года, чтобы правильно и вовремя оформить отпуска, отгулы, начислить и выплатить зарплату за апрель.

Согласно официальному производственному календарю на 2025 год, в мае будет всего 18 рабочих дней (для пятидневки).

Постановлением Правительства РФ от 04.10.2024 № 1335 предусмотрен, в частности, перенос в 2025 году следующих выходных дней:

с субботы 4 января — на пятницу 2 мая ;

с воскресенья 23 февраля — на четверг 8 мая.

Поэтому в 2025 году две череды длинных выходных по 4 дня:

с 1 по 4 мая включительно (1 мая — Праздник Весны и Труда);

с 8 по 11 мая включительно (9 мая — День Победы).

Между ними — три обычных рабочих дня: 5 — 7 мая включительно. При этом 7 мая — не сокращенный рабочий день, так как после него сразу не идет госпраздник 9 мая.

30 апреля 2025 (среда) — сокращенный на 1 час рабочий день.

Официальный производственный календарь на май 2025 выглядит так:

В итоге при 31 календарном дне в мае будет всего 18 рабочих и 13 выходных и праздничных дней.

40-часовая неделя составит 144 ч, 36-часовая — 129.6, а 24-часовая — 86.3 ч.

Полный производственный календарь на «Клерке» на 2025 год — здесь.

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