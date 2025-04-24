⏳ Завтра, 25 апреля, крайний срок сдачи декларации НДС за 1 квартал 2025. А упрощенцы делают это впервые

Соблюсти срок представления декларации по НДС должны в том числе впервые плательщики УСН.

Декларацию НДС организации и ИП заполняют по обновленной форме из приказа ФНС от 05.11.2024 № ЕД-7-3/989@.

С 2025 года плательщики УСН обязаны отчитаться по НДС, если в 2024 году или с начала 2025 их доход превысил 60 млн рублей.

Декларацию подают по месту учета только в электронном виде по ТКС через оператора электронного документооборота.

Обязательны к заполнению — титульный лист, разделы 1, 3, 8 и 9 декларации. Остальные разделы заполняют только при наличии соответствующих хозяйственных операций.

На основные изменения в форме декларации обращает внимание УФНС:

разделы 3 и 9 дополнены строками для новых ставок НДС 5 и 7%, 5/105 и 7/107 при применении УСН;

дополнен перечень кодов операций, облагаемых по нулевой ставке и освобожденных от НДС.

Перед отправкой декларации НДС желательно проверить ее показатели по контрольным соотношениям из письма ФНС № СД-4-3/1064@ от 05.02.2025.

Ближайший срок уплаты НДС — 28 апреля.

Полный календарь бухгалтера на 2025 год — здесь.

Подробнее о том, как работать с НДС без нарушений и заполнить новую декларацию по НДС, расскажем на новом онлайн-курсе «НДС: расчет, декларация, 1С».

Вы научитесь вести книги покупок и продаж, работать с НДС на ОСНО и УСН, настраивать учет НДС в 1С, определять налоговую базу и заполнять декларацию по НДС.

Сейчас вы можете купить курс за 3 500 рублей вместо 16 000 рублей.

Купить курс

После обучения вы получите сертификат о прохождении программы на 72 ак. часа.