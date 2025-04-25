❗ ФНС разъяснила, как заполнять обновленную декларацию по налогу на прибыль: таблица и инструкция

25 апреля 2025 года — крайний срок сдачи декларации по налогу на прибыль за 1 квартал 2025 года. Смотрите в таблице все изменения по разделам и инструкции по заполнению.

ФНС пояснила, как заполнять декларацию по налогу на прибыль организаций за 1 квартал 2025 года. Ее форму и порядок заполнения обновил приказ ФНС от 02.10.2024 № ЕД-7-3/830@.

Что изменилось по сравнению со старой формой и как заполнять декларацию — смотрите в таблице.

Раздел декларации Что изменилось Как заполнять Приложения № 1 и 2 к Листу 02 Для отражения отдельных видов доходов и расходов добавили строки Компании должны выделять их из общей суммы полученных доходов и понесенных расходов. Например, в строке 202 отражают расходы по процентам, начисленным или уплаченным по задолженности, признаваемой контролируемой. Применяющие метод начисления указывают сумму начисленных и учтенных в составе расходов процентов. При кассовом методе — сумму фактически уплаченных процентов. Раздел Д (приложение № 7 к Листу 02) Добавили раздел Д — для расчета федерального инвестиционного налогового вычета (ФИНВ). Важно! Раздел Д в декларации должен быть только один. Если право на вычет получено от организаций, входящих в одну группу с налогоплательщиком, — в реквизите «Расчет составлен (код)» указывают код «2» и пишут ИНН лица, фактически понесшего соответствующие расходы. Если право на вычет получено от нескольких участников группы либо в разделе Д отражаются как собственные расходы, так и расходы, по которым получено право на вычет, — также указывают код «2» и ИНН одного из участников группы по выбору налогоплательщика. Лист 04 Для заполнения реквизита «Вид дохода (код)» применяют новую систему кодирования. С 2025 года каждому отражаемому виду дохода соответствует двузначный код. Эти коды также указывают в подразделе 1.3 Раздела 1. Если в Листе 04 указаны только доходы, облагаемые по ставке 0%, то налог с таких доходов в подразделе 1.3 не отражают. В этом случае включать в состав декларации подраздел 1.3 не нужно — но только если там нет иных видов доходов, подлежащих отражению в этом подразделе. Например, отсутствуют доходы, указанные в Листе 03 или 09. Подраздел 1.3 Добавили строки для отражения суммы налога в зависимости от порядка его уплаты – ежемесячно либо по итогам отчетного периода. Важно! По каждому виду дохода заполняют либо строки 040 – 060, либо строку 070. Одновременно заполнять их нельзя. Например: налог с доходов в виде процентов по облигациям федерального займа (код дохода «10»), а также налог, удержанный при выплате дивидендов одной российской организацией в пользу другой (код дохода «20»), отражают в строках 040 – 060. При этом строку 070 не заполняют.

Отчетность по новой форме нужно сдать до 25 апреля 2025 включительно.

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