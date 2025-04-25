⏰ Сегодня последний день сдачи 6-НДФЛ с новыми ставками налога без штрафов и иных последствий

При численности от 10 человек расчет подают в электронном виде по ТКС с усиленной квалифицированной подписью по установленному формату.
УФНС напоминает, что с 2025 года по НДФЛ введена новая система налоговых ставок — прогрессивная.
Так, по доходам физлиц – налоговых резидентов РФ в совокупности налоговых баз (п. 2.1 ст. 210 НК) применяют следующие ставки:
13% — если сумма налоговых баз за год равна или меньше 2,4 млн руб.;
15% – свыше 2,4 млн и не более 5 млн в год;
18% – свыше 5 млн и не более 20 млн в год;
20% – свыше 20 млн и не более 50 млн в год;
22% – свыше 50 млн руб. в год.
В отношении других налоговых баз (п. 6 ст. 210 НК) — например, по доходам от продажи имущества или операций с ценными бумагами — ставка НДФЛ будет 13%, а с превышения 2,4 млн руб. с начала года – уже 15%. Дальше градации нет.
В отношении оплаты труда в части районных коэффициентов и процентных надбавок, а также выплат участникам СВО дейтсвуют ставки 13% с доходов до 5 млн и 15% свыше 5 млн рублей.
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Комментарии1
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