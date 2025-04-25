⚡️ Итоги дня: РСХБ купил 50% Авито, продажи водки упали на 8,3%, а цены на пиво взлетели на 15%,

Цена «квадрата» новостроек «старой» Москвы за год выросла на 25%. В самом дорогом районе — Тверском — средняя цена «квадрата» в 2025 году впервые превысила 3 млн рублей.

Продажи водки в I квартале снизились на 8,3%, составив 17,229 млн декалитров (дал). Также наблюдается снижение продаж в винодельческом секторе. Объем реализованных виноградных вин составил 13,169 млн дал (- 4,6% год к году).

Цены на пиво выросли на 15% за год. Основными причинами роста стали повышение акцизов (до 30 руб./л с 26 руб.) и увеличение издержек на сырье и зарплаты.

Суд арестовал активы компании-владельца онлайн-игры «Мир танков». В компании заявили, что ничего не нарушили и уже принимают меры для разрешения этой ситуации.

Визовый центр Франции с 23 апреля 2025 года перестал принимать российские небиометрические паспорта на визу без объяснения причин. По уже выданным визам въехать в страну можно до 3 мая 2025 года.

Ozon перезапустит постоплату товаров в пунктах выдачи. Эксперимент затронет некоторые non-fashion категории и только 3% от всех заказов. Постоплата будет недоступна для товаров, которые легко повредить в пункте выдачи или при перевозке. Например, сыпучие товары, некоторые виды электроники, парфюмерия и продукты с ограниченным сроком годности.

РСХБ стал совладельцем Avito. Структура под управлением группы Россельхозбанка (РСХБ) приобрела 50% в холдинговой компании Avito. По мнению экспертов, сделка прошла на выгодных для банка условиях или была для него «бесплатной» в счет кредита.

Мошенники на 19 млн рублей обманули профессора консерватории в Санкт-Петербурге. Они представились сотрудниками Росфинмониторинга и ФСБ и под предлогом декларирования убедили передать курьерам деньги и драгоценности.

На двух станциях метро Москвы временно отключился свет. Сейчас работу станций «Третьяковская» и «Марксистская» московского метро восстановили после проблем с электроснабжением. Ранее на короткое время снижался уровень освещенности на платформе, также останавливались эскалаторы.

«Яндекс» в конце года начнет массово производить новые модели роботов-курьеров. Стоимость доставки роботами уже почти сравнялась с доставкой обычными курьерами.