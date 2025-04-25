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Экономика России

⚡ Центробанк уже четвертый раз решил сохранить ключевую ставку 21%

Несмотря на высокую инфляцию, ключевая ставка останется прежней — 21%. Регулятор будет ждать пока его подход к денежно-кредитной политике начнет работать.

25 апреля 2025 года Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых. Она уже держится с 28 октября 2024 года.

«Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году. Это означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий», — сказано на сайте ЦБ.

Следующее заседание ЦБ запланировано на 6 июня 2025 года.

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