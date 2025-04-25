⚡ Центробанк уже четвертый раз решил сохранить ключевую ставку 21%

25 апреля 2025 года Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых. Она уже держится с 28 октября 2024 года.

«Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году. Это означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий», — сказано на сайте ЦБ.