ФНС: есть особенности заполнения платежки для пополнения ЕНС третьего лица

Можно заплатить налоги за другого человека или компанию, но нужно правильно оформить платежное поручение.

Заплатить налоги, сборы, страховые взносы и другие платежи за третье лицо можно. Для этого при заполнении платежки нужно учесть несколько особенностей, отвечает ФНС в своем телеграм-чате на вопрос налогоплательщика.

Что указать в платежке:

в реквизите «ИНН плательщика» — ИНН лица, обязанность которого исполняется;

в реквизите «КПП плательщика» — КПП организации, обязанность которой исполняется, или «0», если оплата будет за ИП;

в реквизите «Плательщик» — информация о лице, составляющем платежку (наименование организации или ФИО предпринимателя и в скобках «ИП»);

в реквизите «Назначение платежа» — ИНН и КПП того лица, которое перечисляет платеж в бюджет, название лица, за которого исполняют обязанность, и назначение платежа: «Единый налоговый платеж».

Оформить платежку можно через онлайн-сервис с автоматическим заполнением реквизитов «Уплата налогов и пошлин», напоминает ФНС.

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