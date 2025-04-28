Корпорация МСП запустила социальную сеть для малого и среднего бизнеса

Заявлено, что это даст бизнесу дополнительные возможности для продвижения и будет способствовать развитию связей внутри делового сообщества. Каждый предприниматель и самозанятый при регистрации проходит верификацию через Госуслуги.
«Новый функционал цифровой платформы по созданию публичных страниц бизнеса фактически позволяет предпринимателям бесплатно создавать сайты-визитки своих компаний. А интегрированный мессенджер дает возможность устанавливать деловые контакты для сотрудничества и кооперации. Интерфейс соцсети помогает осуществлять поиск партнеров, делиться новостями, налаживать связи между предпринимателями из разных регионов для решения общих задач», — отметил гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич.
Он добавил, что это очередной шаг к созданию на базе МСП.РФ цифровой экосистемы для малого и среднего бизнеса, которая станет не только единым окном, где собраны различные сервисы и инструменты развития, но и «точкой притяжения предпринимательского сообщества».
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