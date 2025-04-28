📄 Как заплатить НДС на УСН за 1 квартал 2025 года: образец платежки

С 1 января 2025 все плательщики УСН, не освобожденные от НДС, сдают декларации и платят налог на добавденную стоимость. НДС платят частями, первый платеж нужно сделать до 28 апреля 2025 года включительно.

С 1 января 2025 все компании и ИП на упрощенке стали плательщиками НДС. Исключение — те, у кого доходы за 2024 год или после меньше 60 млн рублей. Но как только доходы в 2025 году превысят этот лимит — возникнет обязанность платить НДС. При этом можно выбрать ставку: общую 20% (10%, 0%) или пониженную без налоговых вычетов (5%, 7%).

Платить НДС нужно на ЕНС тремя равными частями — каждого 28 числа месяца, следующего за налоговым кварталом. Первую часть нужно перечислить 28 апреля 2025. Следующие платежи за квартал приходятся на 28 мая и 30 июня (т. к. 28.06 выпадает на субботу).

Платежное поручение оформляют так:

Если не заплатить налог вовремя — налогоплательщика оштрафуют на 20% от неуплаченной суммы по п. 1 ст. 122 НК.

Напомним, что срок сдачи декларации по НДС — до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. То есть отчитаться за первый квартал 2025 года нужно было до 25 апреля.

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