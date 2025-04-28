ФНС: для упрощенцев фактически создан переходный специальный налоговый режим

Лимит доходов для работы на УСН с 2025 года увеличен до 450 млн рублей. Но платить НДС надо, если доходы больше 60 млн.

Компании и ИП, зарегистрированные в 2025 году и выбравшие режим УСН, и те, у кого доходы за 2024 год меньше 60 млн, получают автоматическое освобождение от НДС. Об это напомнил замруководителя ФНС Дмитрий Сатин.

С 2025 года лимит доходов для перехода на УСН увеличили до 337,5 млн рублей за девять месяцев, а лимит для работы на упрощенке — до 450 млн рублей в год. Так хотят обеспечить более плавный переход маленьких компаний на УСН на ОСНО при дальнейшем росте, пояснил Сатин.

«Таким образом был создан фактически переходный специальный налоговый режим для упрощенцев с выручкой от 60 до 450 млн рублей», — отметил замглавы ФНС.

Плательщики на УСН, которые не получили освобождение от НДС, выбирают ставку НДС: пониженную 5 или 7%, но без права на вычет входящего налога, либо общие 20%, 10% или 0 % — с возможностью получения вычета.

Тем, у кого основную часть затрат составляет зарплата, и входящего НДС практически не возникает, Сатин рекомендует выбрать ставку 5% (7% — если выручка более 250 млн).

«Если же это, например, какая-то торговая компания с высокой долей входящего НДС, в этом случае имеет смысл применять общеустановленные ставки НДС – 10 или 20%», — уточнил он.

Обязанности платить НДС возникает со следующего месяца после превышения лимита в 60 млн рублей.

Покупатели имеют право на налоговые вычеты, если они работают с упрощенцами с НДС. То есть, если предприниматель получил счет-фактуру от такого контрагента, он может принять вычет по указанной в нем ставке, добавил Дмитрий Сатин.

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