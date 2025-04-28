❗ Порядок расчета среднего заработка поменяют

С 1 сентября 2025 года нужно будет по-другому рассчитывать выходные пособия.

Порядок расчета средней зарплаты поменяется: опубликовано постановление Правительства от 24.04.2025 № 540.

По-новому нужно будет считать средний заработок для выплаты выходного пособия. Средний дневной заработок придется умножать на среднее число рабочих дней месяца.

Для сотрудников с суммированным учетом рабочего времени средний заработок для выходного пособия рассчитывают умножением среднего часового заработка на среднее число рабочих часов месяца в году. Для этого число рабочих часов конкретного работника в году делят на 12 (п. 13 Положения).

Новый порядок вступит в силу с 1 сентября 2025 года и будет действовать до 1 сентября 2031 года. Одновременно утратит силу прежний регламент — постановление кабмина от 24.12.2007 № 922.

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