Проведите майские праздники с пользой для карьеры! Успейте купить профкурсы со скидками до 73%

Ура! Вы закрыли 1 квартал 2025 года — все сдали, за все отчитались уже по новым формам. Можно выдохнуть и переключиться на обучение. Успейте купить курсы повышения квалификации и профпереподготовки до 30 апреля, пока на них действуют мегаскидки до 73%!
Обратите внимание — количество мест ограниченно, поэтому не теряйте времени и скорее записывайтесь. Обучение начнется 1 мая, чтобы у вас было свободное время для учебы на майских праздниках.
После завершения обучения на профкурсах вы получите удостоверение о повышении квалификации или диплом профпереподготовки, который мы внесем в реестр ФИС ФРДО.
Главный бухгалтер на УСН
Вы научитесь вести учет для компаний на УСН, работать с НДС, настраивать 1С, оформлять сотрудников и рассчитывать зарплатные налоги, безопасно работать по ГПХ и с самозанятыми, отвечать на требования налоговиков и избегать блокировок по 115-ФЗ.
После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.
Цена со скидкой 72% до 30 апреля: 8 900 рублей вместо
31 790 рублей.
Старт потока 1 мая.
Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С
Вы получите фундаментальные знания по главным участкам работы бухгалтера, научитесь вести учет, составлять отчетность, рассчитывать и уплачивать налоги для организаций на ОСНО и УСН. Мы обновили программу курса и добавили новые уроки по зарплате, налогу на прибыль и НДС.
После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.
Цена со скидкой 73% до 30 апреля: 9 900 рублей вместо
36 000 рублей.
Старт потока 1 мая.
Кадровик с нуля до профи: от ТК до 1С: ЗУП
Вы научитесь вести кадровый учет, вносить в него корректировки, оформлять пособия, вести трудовые книжки в электронном и бумажном формате. На практике отработаете составление договоров и внутренних нормативных актов, а также настройку и ведение учета в 1С:ЗУП.
После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.
Цена со скидкой 73% до 30 апреля: 8 900 рублей вместо
33 000 рублей.
Старт потока 1 мая.
Бухгалтер по зарплате
Вы узнаете, как удерживать НДФЛ, рассчитывать страховые взносы, нанимать и увольнять сотрудников. Мы обновили программу и добавили уроки по детским выплатам, налоговым ставкам, заполнению новых форм деклараций, лимитам, расчетам больничных на 2025 год, а также расширили блок по работе в 1С:ЗУП.
После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.
Цена со скидкой 72% до 30 апреля: 8 900 рублей вместо
31 700 рублей.
Старт потока 1 мая.
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Комментарии1
ага, нам после марафона отчетов как раз это и нужно - короткий выдох и все майские праздники учиться, да еще по такой веселенькой налоговой бухучетской тематике...так и до приступа тошноты недалеко😁 привет писателю великих рекламных смыслов.