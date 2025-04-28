Проведите майские праздники с пользой для карьеры! Успейте купить профкурсы со скидками до 73%

Открываем пору майских праздников специальной акцией на курсы повышения квалификации и профпереподготовки «Клерка»! Ловите супервыгоду со скидками до 73% на наши популярные направления. Используйте каникулы с пользой. Не переживайте, выспаться и погулять тоже успеете — учиться можно в любое время, там, где вам будет удобно.

Ура! Вы закрыли 1 квартал 2025 года — все сдали, за все отчитались уже по новым формам. Можно выдохнуть и переключиться на обучение. Успейте купить курсы повышения квалификации и профпереподготовки до 30 апреля, пока на них действуют мегаскидки до 73%!

Обратите внимание — количество мест ограниченно, поэтому не теряйте времени и скорее записывайтесь. Обучение начнется 1 мая, чтобы у вас было свободное время для учебы на майских праздниках.

Каталог курсов

После завершения обучения на профкурсах вы получите удостоверение о повышении квалификации или диплом профпереподготовки, который мы внесем в реестр ФИС ФРДО.

Вы научитесь вести учет для компаний на УСН, работать с НДС, настраивать 1С, оформлять сотрудников и рассчитывать зарплатные налоги, безопасно работать по ГПХ и с самозанятыми, отвечать на требования налоговиков и избегать блокировок по 115-ФЗ.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

Цена со скидкой 72% до 30 апреля: 8 900 рублей вместо 31 790 рублей.

Старт потока 1 мая.

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Вы получите фундаментальные знания по главным участкам работы бухгалтера, научитесь вести учет, составлять отчетность, рассчитывать и уплачивать налоги для организаций на ОСНО и УСН. Мы обновили программу курса и добавили новые уроки по зарплате, налогу на прибыль и НДС.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

Цена со скидкой 73% до 30 апреля: 9 900 рублей вместо 36 000 рублей.

Старт потока 1 мая.

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Вы научитесь вести кадровый учет, вносить в него корректировки, оформлять пособия, вести трудовые книжки в электронном и бумажном формате. На практике отработаете составление договоров и внутренних нормативных актов, а также настройку и ведение учета в 1С:ЗУП.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

Цена со скидкой 73% до 30 апреля: 8 900 рублей вместо 33 000 рублей.

Старт потока 1 мая.

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Вы узнаете, как удерживать НДФЛ, рассчитывать страховые взносы, нанимать и увольнять сотрудников. Мы обновили программу и добавили уроки по детским выплатам, налоговым ставкам, заполнению новых форм деклараций, лимитам, расчетам больничных на 2025 год, а также расширили блок по работе в 1С:ЗУП.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

Цена со скидкой 72% до 30 апреля: 8 900 рублей вместо 31 700 рублей.

Старт потока 1 мая.

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