Силуанов: налоговые изменения-2025 улучшили справедливость

Изменения в налоговой политике улучшили справедливость и дали возможность привлечь ресурсы на основные приоритеты, сказал министр финансов Антон Силуанов.

«Мы в прошлом году приняли пакет налоговых изменений, который, с одной стороны улучшил справедливость. С другой стороны, те люди, у которых невысокие доходы, будут получать больше налоговых вычетов. Эта справедливость нашла понимание у людей нашей страны и дала возможность и привлечь нам ресурсы на наши основные приоритеты», — отметил Силуанов.

Об этом он заявил на лекции в ходе в рамках просветительского марафона общества «Знание. Первые», приуроченного к 80-летию Победы.

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