📄 ФНС хочет обновить декларацию по налогу на прибыль

Ведомство опубликовало проект приказа с обновленной формой декларации для организаций. В форму добавят строки для показателей и приложение.

Налоговики хотят обновить форму декларации по налогу на прибыль. Проект приказа ФНС о внесении изменений в приказ от 02.10.2024 № ЕД-7-3/830@ с действующей формой вынесен на общественное обсуждение. Оно продлится до 09.05.2025.

Что хотят изменить:

заменить ряд штрихкодов;

в листе 02 добавить код признака налогоплательщика «13» – операции с цифровой валютой и убрать строки 130, 170, 171 (налоги в бюджет субъекта РФ);

добавить приложение № 6 к листу 02, где нужно будет отражать операции с цифровой валютой;

добавить в лист 08 строки 060 - 095 для отражения доходов нерезидентов, приравненных к дивидендам.

Планируется, что приказ вступит в силу через 2 месяца после опубликования. Новую форму нужно будет применять с отчета за отчетный (налоговый) период, завершающийся после вступления в силу приказа (п. 2 проекта).

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