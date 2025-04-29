📄 ФНС хочет обновить декларацию по налогу на прибыль

Налоговики хотят обновить форму декларации по налогу на прибыль. Проект приказа ФНС о внесении изменений в приказ от 02.10.2024 № ЕД-7-3/830@ с действующей формой вынесен на общественное обсуждение. Оно продлится до 09.05.2025.
Что хотят изменить:
заменить ряд штрихкодов;
в листе 02 добавить код признака налогоплательщика «13» – операции с цифровой валютой и убрать строки 130, 170, 171 (налоги в бюджет субъекта РФ);
добавить приложение № 6 к листу 02, где нужно будет отражать операции с цифровой валютой;
добавить в лист 08 строки 060 - 095 для отражения доходов нерезидентов, приравненных к дивидендам.
Планируется, что приказ вступит в силу через 2 месяца после опубликования. Новую форму нужно будет применять с отчета за отчетный (налоговый) период, завершающийся после вступления в силу приказа (п. 2 проекта).
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