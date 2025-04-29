⚡️ Итоги дня: банки сокращают лимиты по кредиткам, «Яндекс» хочет создавать роботов-гуманоидов, туры по России перед майскими подорожали до 84 тысяч рублей

Средний размер лимитов по новым кредитным картам в марте сократился на 2,2%. В марте 2025 года средний размер лимитов по новым кредитным картам, выданным в России, составил 99,6 тыс. рублей. Это связывают с жесткой денежно-кредитной политикой Центробанка, направленной на сдерживание активности кредитного рынка.

Выручка российских edtech-компаний увеличилась на 15,8%. Лидирующая позиция на рынке по-прежнему принадлежит компании «Синергия»: ее выручка в первом квартале составила 3,3 млрд рублей. На 30 млн меньше у Skillbox Holding, она на втором месте.

Россияне стали больше тратить денег на своих питомцев в 2025 году. Они увеличили траты на товары для них на 34%. При этом количество операций также выросло на 28%, а средний чек — на 5%, до 731 рубля.

Россияне закупили ювелирных изделий в 2025 году более чем на 119 млрд рублей. По итогам I квартала 2025 года рынок ювелирной розницы России в денежном выражении достиг 119,3 млрд рублей. Это на 6,2% выше показателей аналогичного периода 2024 года.

«Яндекс» рассказал о планах разрабатывать роботов-гуманоидов. Потенциальные сферы применения — логистика внутри зданий, обход промышленных объектов, а также помощь в быту и на производстве.

«Яндекс Браузер» научился воспроизводить разные голоса и интонации при дубляже видео. Обновленная функция доступна в «Яндекс Браузере» при просмотре роликов на YouTube, «VK Видео», «Дзене» и Rutube, а также в поиске.

Туры по России перед майскими праздниками подорожали до 84 тыс. рублей. Средняя стоимость ночи в российских отелях на майские праздники (1–11 мая) выросла на 19% год к году, достигнув 6,3 тыс. рублей.

Минтранс предложил запретить парковать электросамокаты на тротуарах. Ведомство предлагает запретить их стоянку на тротуаре, пешеходной, велосипедной и велопешеходной дорожках. Также будет запрещено оставлять электросамокаты в пешеходной зоне вне мест, обозначенных специальным знаком или линиями дорожной разметки.

Wildberries регистрирует товарный знак Wildman, его будут использовать в новых проектах компании. В каких именно, пока что не уточняется. Заявка охватывает множество классов МКТУ, в основном они включают игрушки и услуги по приготовлению питания или предоставлению жилья.