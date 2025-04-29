Торги на Мосбирже в выходные дни бьют рекорды

Мобиржа будет вести торги 3-4 и 10-11 мая 2025. Инвесторам доступны 100 акций российский компаний. В выходные дни частные инвесторы заключили сделки на Мосбирже на 154 млрд рублей.

26 апреля 2025 года Мосбиржа зафиксировала максимальный объем операций в ходе торговой сессии выходного дня. Общая сумма сделок составила 29,8 млрд рублей.

За первые два месяца с момента запуска торгов по выходным дням этой возможностью воспользовались больше 505 тыс. инвесторов. Они заключили почти 3,5 млн сделок объемом 154,1 млрд рублей.

«На торговых сессиях выходного дня участникам доступны 100 акций российских компаний. Ликвидность поддерживается маркетмейкерами», — сказано на сайте торговой площадки.

Биржа будет работать 3-4 мая, а также 10-11 мая 2025 года. Торги пройдут в рамках дополнительной сессии выходного дня.

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