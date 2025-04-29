До старта потока остался один день! Скорее выбирайте профкурсы со скидками до 83% и начинайте учиться

Майские праздники пролетят незаметно, но даже это время можно провести с умом — в прямом смысле! До 30 апреля вы можете купить курсы повышения квалификации и профпереподготовки по супервыгодным ценам. Скорее выбирайте программу и записывайтесь. Количество мест ограничено, а старт потока уже 1 мая.

Поздравляем, время квартальной отчетности осталось позади и, наконец-то, можно выдохнуть и перейти к давно запланированным делам… выспаться, посмотреть любимый фильм, испечь пирог и начать учиться! Пока на курсы повышения квалификации и профпереподготовки действуют скидки до 83%.

Не теряйте времени! У вас впереди почти 10 выходных дней — проведите их с пользой для карьеры, а заодно заложите основу для будущего отпуска мечты.

Обратите внимание — количество мест ограниченно, так что скорее выбирайте курс и записывайтесь!

Каталог курсов

После завершения обучения на профкурсах вы получите удостоверение о повышении квалификации или диплом профпереподготовки, который мы внесем в реестр ФИС ФРДО.

Вы научитесь использовать аналитические инструменты, определять точки роста для бизнеса и выбирать оптимальные решения для рабочих задач. Освоите разные конфигурации 1С и базы данных, сможете управлять работой проектной команды и презентовать итоги заказчику.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

Цена со скидкой 83% до 30 апреля: 9 900 рублей вместо 59 900 рублей.

Старт потока 1 мая.

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Вы научитесь вести бухгалтерский и налоговый учет в последней версии 1С, составлять отчетность и работать с кадрами. Узнаете, как настраивать аналитику и составлять финмодели, сможете оптимизировать налоговую нагрузку на организацию и защитить бизнес от претензий налоговиков.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

Цена со скидкой 55% до 30 апреля: 14 900 рублей вместо 33 000 рублей.

Старт потока 1 мая.

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Хороших бухгалтеров в сфере ВЭД немного, чтобы стать профессионалом нужны глубокие знания — и мы всему вас научим! После обучения вы сможете составлять контракты, рассчитывать таможенные платежи, НДС и налог на прибыль по новым ставкам, вести учет операций в 1С и делать расчеты через платежных агентов.

После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 72 ак. часа.

Цена со скидкой 69% до 30 апреля: 10 900 рублей вместо 35 200 рублей.

Старт потока 1 мая.

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Вы научитесь формировать налоговые регистры, вести книги покупок и продаж, работать с НДС на ОСНО и УСН, вести учет операций в 1С и заполнять новую декларацию. Узнаете, как выбрать выгодную ставку НДС, кому положены льготы по налогу и как их получить.

После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 120 ак. часов.

Цена со скидкой 70% до 30 апреля: 7 900 рублей вместо 26 000 рублей.

Старт потока 1 мая.

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