Сбер назвал три ошибки, которые рушат благосостояние россиян + примеры расчетов

Финансовая стабильность в будущем во многом зависит от грамотного управления личными финансами уже сегодня.

Исполнительный директор СберНПФ Алла Пальшина назвала основные ошибки, которые мешают построению устойчивого финансового благополучия. Это:

Неиспользование средств накопительной пенсии.

Отказ от налоговых льгот.

Недооценка корпоративных пенсионных программ.

Неиспользование средств накопительной пенсии

У многих есть эти средства, но граждане либо не знают об этом, либо недостаточно осведомлены, как с ними обращаться. В результате люди часто не обращаются за выплатами или делают это на невыгодных условиях. Чтобы избежать ошибки, важно узнать, где находятся средства накопительной пенсии – в Социальном фонде России (СФР) или в негосударственном пенсионном фонде (НПФ).

Если перевести средства накопительной пенсии в ПДС, человек сможет забрать эти деньги одной суммой через 15 лет участия в программе или назначить удобные выплаты на срок от 5 лет при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 для мужчин. Кроме того, появится моментальный доступ к средствам при необходимости дорогостоящего лечения или потере кормильца. В системе ОПС эти опции недоступны.

Отказ от налоговых льгот

Большинство россиян не используют налоговые вычеты, хотя это реальная возможность увеличить свои сбережения. Так, возврат уплаченных налогов предусмотрен по программе долгосрочных сбережений (ПДС). При максимальном взносе в 400 тыс. рублей возврат НДФЛ по ставке 13% составит 52 тыс. рублей в год.

Пример Женщина 35 лет начала в 2024 году копить с ПДС. Ее ежемесячный доход 100 тыс. рублей. Каждый месяц она делает взносы по 6 тыс. Также она перевела в программу средства накопительной пенсии (150 тыс.). Если она будет придерживаться этой стратегии в течение 10 лет, то сможет накопить на налоговых вычетах 93 600 рублей. Эти средства можно использовать для дальнейшего пополнения ПДС-счета, увеличивая капитал и ускоряя процесс накопления.

Недооценка корпоративных пенсионных программ

По статистике участников рынка, уровень вовлеченности сотрудников в эти программы остается низким, несмотря на их доступность.

СберНПФ объясняет, почему стоит участвовать в корпоративных пенсионных программах:

Дополнительные взносы от работодателя : многие компании софинансируют корпоративную пенсию сотрудников, внося фиксированную сумму или процент от зарплаты.

Налоговые льготы : взносы на корпоративную пенсию не облагаются НДФЛ , что увеличивает чистый доход.

Инвестиционный рост: средства инвестируют, что позволяет им расти со временем.

Пример Мужчина 35 лет решил откладывать 5 тыс. рублей в месяц в корпоративную пенсионную программу, при этом его работодатель будет вносить такую же сумму. При инвестиционной доходности 7% годовых к 65 годам его накопления назначат корпоративную пенсию в размере 195 тысяч рублей в месяц в течение 5 лет.

В этом примере размер негосударственной пенсии указан до налогообложения. С ее части, сформированной от взносов работодателя, будет НДФЛ.

Эксклюзивные материалы, актуальные комментарии и ответы экспертов в Telegram-канале Клерк.Премиум.