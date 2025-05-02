💬 В СберБанк Онлайн появился новый функционал

В приложении СберБанк Онлайн теперь можно вести диалоги с GigaChat.

С помощью сервиса умного поиска с GigaChat в СберБанк Онлайн теперь пользователь может продолжить диалог, когда нужно уточнить ответ. Для продолжения диалога появились подсказки (саджесты).

«Например, клиент спрашивает, какая будет комиссия, если перевести деньги по СБП. Умный поиск не только поможет с навигацией по разделам (предложит перейти в раздел “Переводы по СБП”), чтобы провести нужную операцию, но и добавит пояснение. Так, от GigaChat клиент узнает, когда комиссия взимается, а когда — нет. Если остались вопросы — выбирает опцию “Продолжить диалог”, далее он может написать либо свой уточняющий вопрос, либо воспользоваться конкретными подсказками: “комиссии для ИП” или “как увеличить лимит без комиссии”», — сообщает Сбер.

Искусственный интеллект может рассказать не только о продуктах банка, но и объяснит, как работает финансовый рынок, как защититься от мошенников или спланировать поездку.

Улучшенный поиск работает в версиях СберБанк Онлайн не ниже 16.7 для андроид-смартфонов.

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