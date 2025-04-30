Стало известно, в каких регионах чаще всего бронируют глэмпинги на майские праздники 2025

Туристы собираются отдохнуть в глэмпингах две ночи, чаще всего небольшие домики бронируют на четверых.

На майские праздники туристы больше всего глэмпингов забронировали в Московской, Ярославской и Тульской областях, Татарстане и Краснодарском крае.

15% всех бронирований пришлось на Московскую область, еще столько же — на Татарстан. Доля Ярославкой области составляет 6%, Карелии и Тульской области — по 5%, Краснодарского края — 4%, Тверской и Свердловской областей — по 3%. Об этом говорится в исследовании Минэкономразвития и «Авито Путешествий».

«Популярность глэмпинга растет, потому что людям хочется проводить больше времени на природе, не жертвуя при этом комфортом. Особенно в майские праздники, когда велико желание перезагрузиться после зимы, отдохнуть на свежем воздухе, но при этом не отказываться от привычных удобств: качественной кровати, душа, электричества», — сказал директор «Авито Путешествий» Артем Кромочкин.

Формат отдыха в глэмпингах и в модульных отелях пользуется особым спросом у жителей Москвы и Подмосковья. На них пришлось 34% всех бронирований на майские праздники по стране. Также среди лидеров — Ленинградская (10%) и Саратовская области (4%).

В среднем туристы планируют оставаться в глэмпингах две ночи, среднее число гостей — четыре человека.

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