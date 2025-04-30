СФР опубликовал показатели по видам экономической деятельности на 2026 год

Социальный фонд разработал проект со значениями основных показателей по видам экономической деятельности. Они нужны для расчета скидок и надбавок к страховым тарифам на травматизм.

Проект приказа Соцфонда с основными показателями по видам деятельности на 2026 год опубликован для общественного обсуждения.

Новые значения будут применяться для расчета скидок и надбавок к страховому тарифу от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.

Скидку СФР установит, если у страхователя все показатели по основному виду деятельности будут меньше установленных значений. Если показатели больше — будет надбавка к страховому тарифу.

После утверждения показателей можно будет обратиться за скидкой на 2026 год. Это нужно сделать до 1 ноября 2025 года: п. 7 Правил, утвержденных постановлением Правительства от 30.05.2012 № 524.

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