🚕 ФАС проверяет по всей стране конкуренцию на рынке такси

Ведомство направило запросы 344 агрегаторам в 85 регионах страны.

Компании должны представить данные о количестве совершенных поездок, их базовой и общей стоимости, в том числе с учетом комиссии, сведения о вышедших на линию водителях, общем расстоянии и времени совершенных ими поездок.

На основании полученной информации ФАС проанализирует текущее состояние конкуренции на рынке такси, сообщает ведомство.

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