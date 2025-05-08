В Налоговом кодексе нет ограничений на уменьшение налога по патенту по первому сроку

ИП с работниками уплатил больше страховых взносов, чем начислено по первому сроку (1/3 патент). Можно ли уменьшить до нуля первый платеж, спросили у ФНС.

Специалисты ведомства в телеграм-чате ответили, что глава 26.5 НК РФ не содержит ограничений по уменьшению суммы налога по патенту, подлежащей уплате по первому сроку (письмо ФНС от 17.11.2021 N СД-4-3/16076@). То есть уменьшать можно не только на 50%, но и более.

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