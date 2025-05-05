Эксперт покажет, как строить и рассчитывать показатели в юнит-экономике

Вы сможете построить юнит-экономику бизнеса, повысить его эффективность, а также получить новые навыки и нарастить свою ценность как специалиста.

Юнит-экономика – это мощный инструмент для анализа и управления бизнесом. Она помогает понять, насколько прибыльна каждая единица продукта или клиент, и выявить ключевые точки роста. На бесплатном вебинаре «Юнит – экономика: построение и расчет показателей» вместе с экспертом разберем последовательность расчета юнит-экономики и дадим работающую таблицу для расчета. Он состоится 6 мая в 11:00 мск!

Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.

На вебинаре разберем:

Что такое юнит-экономика и зачем она нужна бизнесу. Выбираем юнит. Понятия и формулы, используемые в юнит-экономике. Таблица и пример расчета юнит-экономики.

Бонус: Таблица расчета юнит-экономики.

Спикер — Наталья Климова, финансовый аналитик, д.э.н., профессор, квалифицированный инвестор, член экспертного совета по вопросам повышения уровня финансовой грамотности и формирования финансовой культуры населения Краснодарского края, руководитель онлайн школы финансов.

Ждем вас на вебинаре 6 мая в 11:00 мск!