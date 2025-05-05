⚡️ Итоги дня: Skype перестал работать, 75% регулярно тратятся на незапланированные покупки, а Трамп введет пошлины на кино, чтобы спасти Голливуд

Skype прекратил свою работу 5 мая 2025 года, его заменит сервис Teams. Решение Microsoft прекратить финансирование Skype связано с тем, что он в последние годы не выдерживает конкуренции со стороны Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, WhatsApp и других сервисов.

Павел Дуров объявил о запуске групповых звонков в Telegram с возможностью подключения до 200 участников. Новый формат звонков защищен не только сквозным абонентским шифрованием, но и технологией, похожей на блокчейн.

В России резко снизилась стоимость строительства домов. Газобетон подешевел на 30%, силикатные блоки — на 22%, керамзитоблоки — на 29%. Однако некоторые стройматериалы подорожали. Например, цемент — на 10%, бетон — на 10-15%, кровельные материалы — на 4-5%.

Незапланированные покупки регулярно делают 75% опрошенных россиян. Большинство импульсивных покупок, о которых они потом сожалели, укладываются в сумму от 1 тыс. до 15 тыс. рублей. Треть россиян совершают спонтанные покупки несколько раз в неделю, а еще 41% — делают это раз в неделю.

Кикшеринговые сервисы предложили властям ввести обязательную верификацию пользователей электросамокатов через портал Госуслуги. Подобная мера сократит число случаев, когда самокаты берут в аренду несовершеннолетние.

Из России в Абхазию запустили электропоезд «Диоскурия» и регулярные авиарейсы. Диоскурия — это город, построенный древними греками тысячи лет назад на Черноморском побережье Кавказа, где сейчас находится Сухум.

РФ исключила из параллельного импорта ноутбуки HP и Fujitsu и нелечебную косметику.

ФАС согласовала покупку «Азбуки вкуса» «Магнитом». Стоимость контрольного пакета «Азбуки вкуса» может составлять 35–40 млрд рублей.

На «Москвиче» приступили к опытно-промышленной сборке электромобилей «Атом». К серийному производству электромобилей «Атом» приступят летом, а к концу года модель должна поступить в продажу. Предварительная цена — от 2,9 млн рублей без учета программы господдержки.