В «Мираторге» ответили на претензии по поводу качества шашлыка

Перед майскими праздниками-2025 журналисты проверили качество мясной продукции. Во всех образцах шашлыка нашли микроорганизмы.

В «Мираторге» ответили на претензии к качеству их мясной продукции.

«Компания "Мираторг" придерживается строгих стандартов качества на всех этапах производства», — говорится в сообщении пресс-службы.

О контрольной закупке мясной продукции для приготовления шашлыка перед майскими праздниками писали «Известия». Журналисты оценили продукцию производства ООО «Филье Проперти», ООО «Мираторг-Курск», ООО «Мираторг-Брянск» и сети гипермаркетов «О’Кей». Во всех образцах нашли микроорганизмы, попавшие туда на производстве.

«Вся продукция проходит обязательный контроль, подтверждающий ее соответствие установленным требованиям безопасности. Ввиду отсутствия информации о методах отбора, условиях транспортировки и хранения образцов, объективная оценка причин выявления отклонений не представляется возможной. На результаты исследований могло повлиять несоблюдение сторонним реализатором продукции условий хранения и транспортировки», — добавили в «Мираторге».

Пресс-служба уточнила, что производитель подтверждает свою приверженность высоким стандартам качества и безопасности продукции и готов к конструктивному диалогу и предоставлению по запросу дополнительной информации.

Эксклюзивные материалы, актуальные комментарии и ответы экспертов в Telegram-канале Клерк.Премиум.