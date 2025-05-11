Росстат: уровень бедности среди многодетных семей сократился до 20%

По прогнозам властей, к 2036 году бедность среди семей с тремя и более детьми упадет до 8%.

Если в 2020 году доля малоимущих семей среди многодетных была 38,1%, то в 2024 году этот показатель упал до 20%.

Ожидается, что к 2030 году уровень бедности среди семей с тремя и более детьми снизится до 12%, а к 2036 году — до 8%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Росстата.

Уровень бедности рассчитывали в соответствии с методикой расчета показателя «Уровень бедности среди многодетных семей».

В январе 2024 года Владимир Путин подписал указ, где дано определение многодетным семьям, а также закреплен их статус и меры поддержки.

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