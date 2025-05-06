⚡️ Итоги дня: цены на картофель выросли в 2,8 раза, 45% россиян жалуются на высокую нагрузку на школьников, спрос на фитнес-тренеров вырос на 116%

В Минсельхозе сообщили о планах собрать 2,1 млн т плодов и ягод в 2025 году. В этом году садоводы столкнулись с двумя волнами заморозков, первая была в конце марта и начале апреля, а вторая в начале мая.

Hugo Boss и ряд других европейских компаний зарегистрировали товарные знаки в РФ. В последние месяцы уже получили регистрацию своих товарных знаков в РФ такие компании, как Intel, Microsoft, LG, Chanel, Rolex, LouisVuitton, Kia, Hyundai и IKEA.

Wildberries начнет доставлять смартфоны и электронику из ОАЭ. Новинки там дешевле и появляются раньше, но за них надо будет доплачивать пошлину.

Пивоваренная компания «Балтика» рассматривает возможность приобретения готового бизнеса по производству снеков. В первом квартале 2025 года продажи соленых закусок выросли на 13,7% несмотря на снижение спроса на чипсы (–1,1%).

Цены на картофель в России выросли в 2,8 раза из-за дефицита. Оптовая стоимость картофеля с начала года увеличилась на 85%, достигнув рекордных 46,3–51,1 руб. за кг.

В апреле 2025 года количество вакансий для фитнес-тренеров увеличилось на 116% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом средняя предлагаемая зарплата для этих специалистов составила 104 094 рубля в месяц, что на 31% выше показателей апреля 2024 года.

Почти половина россиян (45%) уверены, что дети сейчас перегружены школьной программой. Всего 9% респондентов назвали высоким уровень подготовки выпускников школ к предстоящей трудовой деятельности.

Signal возглавил топ-5 самых безопасных мессенджеров. Он заблокирован в России. Telegram, ранее занимавший пятое место, выбыл из списка из-за изменений в политике конфиденциальности.