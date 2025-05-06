✈ Мишустин предложил бизнесу вкладываться в развитие аэропортов

Премьер-министр России рассказал о программе модернизации аэропортов. Он считает, что предпринимателям выгодно вкладываться в такие проекты.

Глава Правительства Михаил Мишустин осмотрел новый аэровокзальный комплекс международного аэропорта Минеральные Воды и рассказал, что модернизировать аэропорты собираются по всей стране. К решению этих вопросов нужно привлекать предпринимателей, уверен премьер.

«Задачи, которые перед нами стоят очень масштабные. К их решению, без сомнения, надо привлекать частный бизнес. Предпринимателям выгодно вкладываться в такие высокотехнологичные и востребованные инициативы», — заявил Мишустин.

Он добавил, что терминал аэропорта Минеральные Воды тоже построили в первую очередь за счет внебюджетных источников и при финансовой поддержке «ВЭБ.РФ» с использованием механизма «Фабрика проектного финансирования».

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