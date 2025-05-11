С начала 2025 года россияне заключили больше 65 тысяч соцконтрактов

Чаще всего социальные контракты с органами соцзащиты заключают семьи с детьми. Они получают от государства дополнительную помощь.

В первом квартале 2025 года в России заключили 65,8 тыс. социальных контрактов, они охватывают 187,4 тыс. человек.

Социальный контракт заключают с соцзащитой жители страны, если их доход по независящим от них причинам ниже регионального прожиточного минимума. На основании этого документа можно получить государственную социальную помощь: это могут быть услуги, денежные выплаты или покупка необходимых товаров.

По данным на 1 апреля 2025 года, социальный контракт заключили 66,3% семей с детьми, в том числе 24,9% — многодетных.

«С учетом запроса граждан эта форм поддержки последовательно донастраивается. Так с февраля при оценке доходов для заключения социального контракта не учитывается единое пособие», — сказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

В 2024 году заключили свыше 204 тыс. социальных контрактов для 552 тыс. человек. Почти 60% получателей поддержки — семьи с детьми. С помощью соцконтракта они могут открыть свое дело, вести личное подсобное хозяйство или найти работу.

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