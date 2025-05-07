При подаче уточненной налоговой декларации после успешно зарегистрированной в налоговом органе первичной декларации важно правильно указать номер уточненки.

Специалисты ФНС в телеграм-чате ведомства напомнили, что первичной декларации автоматически присваивается номер корректировки «0». А нумерация корректирующих деклараций за этот же налоговый период начинается с «1» и далее по порядку.

Обычно в ЛК высвечивается код ошибки 0400200000, что означает «Ошибки служебной части файла обмена, титульного листа отчетности». И его подвид 04002000005 — повторная регистрация первичного документа.

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