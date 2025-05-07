ФНС: в личном кабинете юрлица и ИП запись ключей электронной подписи на новый токен не предусмотрена

Дистанционно получить квалифицированную электронную подпись (КЭП) на новый носитель можно по биометрии. В других случаях придется идти в налоговую.

Налоговиков в чате ФНС спросили, как можно удаленно перевыпустить сертификат, полученный в ФНС, с Рутокен ЭЦП 2.0 на Рутокен ЭЦП 3.0.

В личном кабинете юрлица или ИП запись ключей ЭП на новый токен не предусмотрена, ответили инспекторы.

Получить КЭП на новый носитель дистанционно можно через сервис получения КЭП по биометрии на сайте ФНС.

Если нет подтвержденной биометрии, получить КЭП на новый токен можно только при личном обращении в налоговую или офис доверенного лица УЦ ФНС.

Подробно все детали ведения документооборота в компании и использования КЭП разберем на курсе профпереподготовки «Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С».

Вы в полном объеме освоите бухгалтерский и налоговый учет по всем налоговым режимам, научитесь отражать операции в 1С, рассчитывать налоги по новым ставкам, заполнять декларации, принимать и увольнять сотрудников, составлять договоры, работать с управленкой и защищать компанию от претензий налоговиков.

Сейчас вы можете купить курс за 9 900 рублей вместо 36 000 рублей.

Начинайте учиться уже 15 мая!

Записаться

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.