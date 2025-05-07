Мишустину предложили распространить льготную ипотеку на молодых ученых

Льготную ипотеку хотят давать молодым кандидатам и докторам наук, которые больше пяти лет работают научными работниками.

Глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий предложил премьер-министру Михаилу Мишустину распространить программу льготной ипотеки на молодых ученых.

Молодые ученые — это те, кто занимает должности научных работников в организациях, где учредители Правительство РФ или федеральный орган исполнительной власти. Также ими признают научно-педагогических сотрудников в государственных вузах.

«Прошу вас распространить возможность действия программы ипотечного кредитования, которая обеспечивает возможность получения ипотеки в размере до 9 млн рублей по ставке 6% с первоначальным взносом 20%, в отношении лиц, являющихся молодыми учеными», — сказано в обращении.

Предполагается, что для получения льготной ипотеки специалисты должны иметь ученую степень кандидата или доктора наук и общий стаж работы в качестве научного сотрудника не менее пяти лет.

При этом их возраст не должен превышать 35 лет для кандидатов наук и 40 лет для докторов наук.

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