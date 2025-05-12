Получите самую актуальную информацию о налогах, работе на маркетплейсе и бухгалтерском аутсорсе на VIII Всероссийской бухгалтерской конференции

VIII Всероссийская бухгалтерская конференция «Летняя сессия» пройдет онлайн с 18 по 20 июня. Мы пригласили профессионалов, которые расскажут о рисках налоговой оптимизации в 2025 г., проверках и отчетности за полугодие, работе на маркетплейсах, помогут найти финансирование для бизнеса и уйти на аутсорс. Подключайтесь к трехдневному марафону — будет жарко!

До VIII Всероссийской бухгалтерской конференции «Летняя сессия» остался месяц, поэтому пора раскрывать карты. Новая конференция будет особенной!

Во-первых она пройдет в онлайн-режиме, а значит, вы сможете подключиться из любой точки мира и смотреть, не меняя планы. Во-вторых, Конференция продлится три дня, и каждый день мы будем подробно разбирать разные аспекты одной главной темы.

18 июня эксперты поделятся самой актуальной и полезной информацией о налогах и изменениях-2025 в кадровом и воинском учете. Спикеры помогут найти ответы на сложные вопросы по НДС: вычеты, восстановление и НДС на УСН; дадут советы по составлению отчетности за первое полугодие и исчислению НДФЛ; расскажут, как подготовиться к налоговым проверкам и избежать рисков налоговой оптимизации в 2025 году.

19 июня будет посвящен работе на маркетплейсах от импорта до проверок. Вы разберетесь в особенностях работы с НДС на маркетплейсах. Эксперты расскажут, как правильно учитывать товары, чтобы не было расхождений, вести учет импорта на маркетплейсах: от валютных операций до отчетности, как ФНС ищет серые схемы и как избежать неприятностей.

20 июня — день аутсорса. Вы узнаете, как подготовиться к переходу и сделать это безболезненно, как продвигать ваши услуги (Авито, соцсети, сарафанка), какая ответственность лежит на бухгалтере на аутсорсе и как автоматизировать работу без 1С: сервисы, которые экономят 80% времени.

Для вас выступят:

Марина Климова — консультант-практик по вопросам налогообложения.

Елена Пономарева — эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению.

Светлана Беляева — основатель и руководитель УКЦ «Разобраться в налогах».

Михаил Мухин — президент, главный эксперт «Центра финансовых экспертиз».

Дмитрий Ряховский — д.э.н., руководитель Департамента налогов и налогового администрирования Финансового университета при Правительстве РФ.

Оксана Каверина — руководитель аутсорсинговой компании «Уполномоченная бухгалтерия».

и другие ведущие спикеры страны.

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Мероприятие пройдет онлайн! Даты проведения: 18-20 июня 2025 года (три дня) с 10:00 до 18:00 мск.

Присоединяйтесь и получите всю самую важную и полезную информацию из первых рук!