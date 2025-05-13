Ставропольский край отчитался, сколько собрал первого туристического налога

За 2025 год в бюджеты муниципальных образований Ставропольского края поступило туристического налога в сумме 121,5 млн рублей.

«Туристический налог — это дополнительный источник бюджетных поступлений, ориентированный на развитие курортной инфраструктуры, укрепление экономики муниципальных образований и региона в целом. Это инвестиции в будущее нашего края»,— прокомментировала руководитель УФНС по Ставропольскому краю Елена Афонина.

На Ставрополье к 31 марта 2025 зарегистрировано 563 ИП и фирм, оказывающих услуги размещения туристов. По данным УФНС, в реестр классифицированных средств размещения (РКСР) внесено 442 объекта, в муниципальных реестрах числится 274 объекта, в том числе 139 компаний специализируются на санаторно-курортном обслуживании.

С января 2025 года турналог ввели 22 из 33 муниципалитетов Ставрополья. Он заменил курортный сбор. Его плательщиками стали юрлица и ИП, чьи гостиницы, санатории, базы отдыха включены в РКСР.

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