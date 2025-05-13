Какие документы нужны бизнесу, чтобы отчитаться за грант

Компании, которые получают гранты на развитие, должны заранее узнать, какую форму отчетности от них будет требовать организация, которая предоставила средства.

В отдельных случаях для отчета по гранту могут быть особые условия, но чаще всего компаниям-получателям гранта понадобится подготовить:

кадровые документы с информацией о команде проекта, с должностными инструкциями и согласиями на обработку персональных данных;

документы, которые подтвердят расходы грантополучателя. Это могут быть платежные поручения, табель учета рабочего времени при выплате зарплаты, затраты на покупку оборудования, работ и услуг сторонних исполнителей по договорам ГПХ;

подтверждение показателей продаж готового продукта. Например, лицензионные договоры, платежные получения, счет-фактуры, акты выполненных работ, договоры купли-продажи;

технические документы, где будет отражен факт выполненных работ по проекту;

отчетные документы, в которые входит поэтапная фиксация этапов проекта, расходов гранта, информация о тратах денег из софинансирования.

Узнайте больше о том, как подготовить конкурентоспособную заявку, реализовать проект и успешно отчитаться перед грантодателем. Приходите на бесплатный вебинар «Гранты для технологических проектов: от заявки до отчетности (на примере Фонда содействия инновациям)». Он состоится 27 мая в 11:00 мск!

Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.

План вебинара:

Зачем нужны гранты? Обзор Фонда содействия инновациям и его основных программ Подготовка конкурентоспособной заявки Подготовка к защите и подписание соглашения с Фондом Реализация проекта Отчетность перед грантодателем Отчитались. А что дальше? Ответы на часто задаваемые вопросы

Ждем вас на вебинаре 27 мая в 11:00 мск!