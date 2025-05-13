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Ведение бизнеса

Какие документы нужны бизнесу, чтобы отчитаться за грант

Компании, которые получают гранты на развитие, должны заранее узнать, какую форму отчетности от них будет требовать организация, которая предоставила средства.

В отдельных случаях для отчета по гранту могут быть особые условия, но чаще всего компаниям-получателям гранта понадобится подготовить:

  • кадровые документы с информацией о команде проекта, с должностными инструкциями и согласиями на обработку персональных данных;

  • документы, которые подтвердят расходы грантополучателя. Это могут быть платежные поручения, табель учета рабочего времени при выплате зарплаты, затраты на покупку оборудования, работ и услуг сторонних исполнителей по договорам ГПХ;

  • подтверждение показателей продаж готового продукта. Например, лицензионные договоры, платежные получения, счет-фактуры, акты выполненных работ, договоры купли-продажи;

  • технические документы, где будет отражен факт выполненных работ по проекту;

  • отчетные документы, в которые входит поэтапная фиксация этапов проекта, расходов гранта, информация о тратах денег из софинансирования.

Узнайте больше о том, как подготовить конкурентоспособную заявку, реализовать проект и успешно отчитаться перед грантодателем. Приходите на бесплатный вебинар «Гранты для технологических проектов: от заявки до отчетности (на примере Фонда содействия инновациям)». Он состоится 27 мая в 11:00 мск!

Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.

План вебинара:

  1. Зачем нужны гранты?

  2. Обзор Фонда содействия инновациям и его основных программ

  3. Подготовка конкурентоспособной заявки

  4. Подготовка к защите и подписание соглашения с Фондом

  5. Реализация проекта

  6. Отчетность перед грантодателем

  7. Отчитались. А что дальше?

  8. Ответы на часто задаваемые вопросы

Ждем вас на вебинаре 27 мая в 11:00 мск!

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