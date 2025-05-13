Занимайте последние места на курсах профпереподготовки и начинайте учиться 15 мая! Поспешите — следующий набор будет уже в июне

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Кадровик с нуля до профи: от ТК до 1С: ЗУП
Вы научитесь вести кадровый учет, вносить в него корректировки, оформлять пособия, вести трудовые книжки в электронном и бумажном формате. На практике отработаете составление договоров и внутренних нормативных актов, а также настройку и ведение учета в 1С:ЗУП.
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Старт дополнительного потока 15 мая. Успейте занять последние места!
Бухгалтер по зарплате
Вы узнаете, как удерживать НДФЛ, рассчитывать страховые взносы, нанимать и увольнять сотрудников. Мы обновили программу и добавили уроки по детским выплатам, налоговым ставкам, заполнению новых форм деклараций, лимитам, расчетам больничных на 2025 год, а также расширили блок по работе в 1С:ЗУП.
После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.
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31 700 рублей.
Старт дополнительного потока 15 мая. Успейте занять последние места!
Защита при налоговых проверках: практикум по всем видам контроля
Вы научитесь расшифровывать текст документов при проверках: решение о проверке, требования о документах, акт, протоколы допросов, определять законность действий налоговиков и полиции при проверках, узнаете, как эффективно противостоять давлению налоговиков при проверках, защищаться при допросе, инвентаризации, осмотре и обжаловать решения.
После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 120 ак. часов.
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20 800 рублей.
Старт потока 15 мая.
Зарплата, кадры и воинский учет в 1С:ЗУП
Вы научитесь настраивать ПО и выполнять все операции по кадровому и воинскому учету, считать заработную плату, больничные и отпускные в 1С:ЗУП, формировать 6-НДФЛ в программе и делать сверки с ИФНС. Сможете использовать новые функции программы и с легкостью решать в ней любые задачи.
После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 120 ак. часов.
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