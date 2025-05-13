Занимайте последние места на курсах профпереподготовки и начинайте учиться 15 мая! Поспешите — следующий набор будет уже в июне

1 мая стартовал основной поток обучения на курсах профессиональной переподготовки с дипломом. Но так как заявок оказалось больше, чем мест на курсах, то мы решили сделать дополнительный старт 15 мая! Скорее выбирайте курсы по выгодным ценам со скидками до 83% и записывайтесь, следующий набор будет только в июне. Не упустите шанс начать учиться уже сейчас.

До старта нового потока обучения осталось два дня! Не теряйте времени, скорее выбирайте курсы повышения квалификации и профпереподготовки с дипломом со скидками до 83% и записывайтесь, пока еще есть свободные места.

Следующий старт потока будет только в июне! Поспешите, не откладывайте обучение на месяц — начните учиться уже сейчас.

Вы научитесь вести кадровый учет, вносить в него корректировки, оформлять пособия, вести трудовые книжки в электронном и бумажном формате. На практике отработаете составление договоров и внутренних нормативных актов, а также настройку и ведение учета в 1С:ЗУП.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

Цена со скидкой 73%: 8 900 рублей вместо 33 000 рублей.

Старт дополнительного потока 15 мая. Успейте занять последние места!

Записаться

Вы узнаете, как удерживать НДФЛ, рассчитывать страховые взносы, нанимать и увольнять сотрудников. Мы обновили программу и добавили уроки по детским выплатам, налоговым ставкам, заполнению новых форм деклараций, лимитам, расчетам больничных на 2025 год, а также расширили блок по работе в 1С:ЗУП.

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

Цена со скидкой 72%: 8 900 рублей вместо 31 700 рублей.

Старт дополнительного потока 15 мая. Успейте занять последние места!

Записаться

Вы научитесь расшифровывать текст документов при проверках: решение о проверке, требования о документах, акт, протоколы допросов, определять законность действий налоговиков и полиции при проверках, узнаете, как эффективно противостоять давлению налоговиков при проверках, защищаться при допросе, инвентаризации, осмотре и обжаловать решения.

После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 120 ак. часов.

Цена со скидкой 72%: 5 900 рублей вместо 20 800 рублей.

Старт потока 15 мая.

Записаться

Вы научитесь настраивать ПО и выполнять все операции по кадровому и воинскому учету, считать заработную плату, больничные и отпускные в 1С:ЗУП, формировать 6-НДФЛ в программе и делать сверки с ИФНС. Сможете использовать новые функции программы и с легкостью решать в ней любые задачи.

После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 120 ак. часов.

Успейте купить курс со скидкой 28%! Старт потока 15 мая.

Записаться

Больше курсов повышения квалификации по акции в каталоге «Клерка».