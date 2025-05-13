📹 К видеосвязи для рассмотрения административных дел будут предъявлять особые требования

Рассматривать административные дела можно удаленно по видеосвязи, но для этого нужно, чтобы оборудование и софт соответствовали требованиям Минцифры.

Минцифры опубликовало проект постановления об утверждении требований к техническим программным средствам, которые будут использовать при рассмотрении административных дел по видеосвязи.

Для удаленного рассмотрения дел нужно, чтобы оборудование и программное обеспечение для видео-конференц-связи соответствовало требованиям к разрешению экрана и камеры, к микрофону, динамикам, интернет-соединению и браузеру с поддержкой WebRTC.

Кроме того, на компьютере обязательно должна быть установлена антивирусная защита и сертификаты национального удостоверяющего центра.

Стандарты вступят в силу с 1 июля 2025 года.

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